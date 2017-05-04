Başak Gazetesi
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Dün 12:56 TSİ- Osmaniye

Valimiz Kerem Al, verdiği sözü tuttu

Osmaniye Valisi Kerem Al, Aslanpınarı Köyü'nü ziyaret etmiş ve köylülere bir söz vermişti. Vali Al, sözünde durdu.

Valimiz Kerem Al, her zaman ki, gibi verdiği sözün arkasında durarak, Toprakkale'ye bağlı Aslanpınarı Köyü'nde bulunan ve köylülerin kendi imkanları ile yaptığı futbol sahasına giyinme ve soyunma odaları yaptırılacağına dair söz vermişti. Vali Al, sözünü yerine getirdi.

Aslanpınarı köylüleri gazetemize konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada,

"Valimiz Kerem Al'ın sözünün eri bir insan olduğunu duyuyorduk. Gerçekktende doğruymuş. Köyümüze kendi imkanlarımızla yaptığımız futbol sahamızın giyinme ve soyunma odaları yoktu. Bizde valimizden bunun yaplımasını talep etmiştim. Sağolsun sözünde durdu ve önümüzdeki günlerde bu isteğimiz gerçekleşecek. Valimiz Kerel Al beye çok teşekkür ediyoruz"dediler.

Dün 12:56 TSİ - Osmaniye 246 Okunma

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