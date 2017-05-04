Düziçi Devlet Hastanesi'ne 'Palyatif Bakım Merkezi'

Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nden yapılan ve merkezin 5 yatak kapasiteli olduğunun belirtildiği açıklamada şöyle denildi: "Yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarla karşılaşan hastalarımızın yaşadıkları ağrı ve diğer semptomları erken tanımlamak ve değerlendirmek, bu kişileri ve aile bireylerinin tıbbi, psikolojik sosyal ve manevi destek vererek acılarının hafifletmek veya önlemek, yaşam kalitesini geliştirmek için faaliyet göstermek amacıyla Düziçi Devlet Hastanesi bünyesinde Palyatif Bakım Merkezi hizmete açılmıştır. Merkezimiz ilgili Uzman Hekim gözetiminde Fizyoterapist, Psikolog ve Hemşire tarafından hasta bakım hizmeti vermeye başlamıştır. Halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz."

Haber: İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye)