İŞKUR, Bahçe'de 25 kişilik kurs seçmesi yaptı

Osmaniye Çalışma ve iş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Bahçe İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü arasında ki protokol çerçevesinde düzenlenen 25 kişilik "Gıda Hijyeni ve Senitasyon Eğitimi" seçmesi yapıldı.İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak ve beraberindeki heyet ayrıca Hasanbeyli Belediyesi ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman İşletme Şefliği ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde bulunan kursiyer ve çalışanlarını ziyaret ederek eğitimler hakkında bilgiler aldılar. İl Müdürü Altunkaynak, mesleki deneyim veya tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırmak amacıyla belli bir takvim çerçevesinde düzenlenecek olan Mesleki Eğitim Kurslarına katılanların meslek ve sertifika sahibi olacaklarını söyledi. Altunkaynak, yıl içerisinde belirlenen tarihlerde Dokuma Konfeksiyon, Etlik ve Damızlık Tavuk Yetiştiriciliği, El Dokuma Elemanı, Sürü Yönetimi, Yöresel Kilim Dokuma, Servis Elemanı ve Aşçı Yardımcısı mesleklerinde eğitimler düzenleneceğini, mesleki kurslara katılmak isteyenlerin detaylı bilgiler için İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları aracılığı ile öğrenebileceklerini kaydetti.

Haber: İbrahim EMÜL/BAHÇE

İE ( ) 04.05.2017 (FOTOĞRAFLI)