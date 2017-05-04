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Osmaniye'de Eczacılık Haftası etkinlikleri başladı

Eczacılık Haftası Etkinlikleri, Park 328 AVM'de Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) katkı amacıyla açılan stantla başlandı.

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Osmaniye'de 14 Mayıs Eczacılık Haftası Etkinlikleri, Park 328 AVM'de Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) katkı amacıyla açılan stantla başlandı. 48.Bölge Osmaniye Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Ahmet Yiğit Elkoca, amaçlarının açılan stantta LÖSEV ürünlerinin satışını yaparak lösemili çocuklara bir nebzede olsa katkı sağlamak olduğunu söyledi. Başkan Elkoca, eczacılık haftası etkinliklerinin halı saha futbol turnuvası ile devam ettiğini belirterek, "Kadirli ilçemizde 5 mayıs günü Yrd. Doç. Dr. Betül Okuyan'ın konuşmacı olarak katılacağı 'Yaşlılarda Güvenli İlaç Kullanımı' konulu eğitim seminerimiz olacak. 7 mayıs günü ise Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) eşliğindeZorkun Yaylası yürüyüş etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Çocuk Esirgeme Kurumu ziyareti, eğitim toplantıları sonrasında 10 mayıs'ta Kanlıgeçit bölgesinde Osmaniye Eczacı Odası Hatıra Ormanında fidan dikimi ve mini piknik programımızı yapacağız. Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğüne yapılacak ziyaretlerin sonrasında etkinliklerimiz 13 mayıs günü Geleneksel Eczacılık Balosu ile sona erecektir." dedi. Başkan Elkoca, 178.Yılını kutlayacakları 14 Mayıs Eczacılık Bayramı dolayısı ile düzenlenecek olan etkinliklere tüm eczacı ve çalışanlarını davet etti.

Dün 18:54 TSİ - Osmaniye 38 Okunma

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