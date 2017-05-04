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Dün 18:57 TSİ- Osmaniye

OSAD'da Metin Sevmez Güven Tazeledi

Osmaniye Sigorta Acenteleri Derneği'nin (OSAD) yapılan 3'üncü Olağanüstü Genel Kurulu'nda Metin Sevmez, güven tazeledi,

Osmaniye Sigorta Acenteleri Derneği'nin (OSAD) yapılan 3'üncü Olağanüstü Genel Kurulu'nda Metin Sevmez, güven tazeleyerek yeniden başkanlığa getirildi. OTSO Konferans Salonunda, tek liste ile gerçekleşen kongrede tüm delegelerin oyunu alan Sevmez, gösterdikleri teveccühten dolayı genel kurul üyelerine teşekkür etti.Sevmez şöyle konuştu: "Geçen 3 yıllık süreçte beraber Yönetim Kurulunda görev yaptığımız, sektörel anlamda birçok etkinlik yapıp, birçok yeniliklere imza attığımız fedakar değerli arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Yeni dönemde daha fazla Sektörel anlamda sigorta bilincini artırıcı etkinlikler yapılacağız. Birlik ve beraberlik içinde mesleğimizi temsil edilecek yerlerde temsilcilerimizin olacak." Kongreye telefonla bağlanan Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) Başkanı Murat Büyükçelebi, Metin Sevmez’i ve yeni seçilen kurulları tebrik ederek başarılar diledi. Metin Sevmez başkanlığındaki OSAD Yönetim Kuruluna Süleyman Islah, Ökkeş Ünlü, Onur Şen, İbrahim Aybars Aydede, Ayşen Güntürkün ve Mustafa İlker Öz, Denetleme Kuruluna ise Eyyüp Toprak, Süleyman Algan ve Suat Mart seçildi. Yönetim Kurulu Yedek listesi Murat Ersoy, Meltem Serpil Koçak, Nihat Asilli, Ali Akyol, Mesut Toksöz, Mehtap Şenay Çetinkaya ve Cahit Çankaya’dan oluşurken Denetleme Kurulu Yedek listesinde ise Hale Pınar Özdemir Seyhan, Emre Halaç ve Kemal Maraş isimleri yer aldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 18:57 TSİ - Osmaniye 46 Okunma

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