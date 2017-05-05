Başak Gazetesi
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Dün 20:30 TSİ- Osmaniye

Otobüs Şoförü Namaz için Mola Vermedi

Şanlıurfa Ceylanpınar Otobüs firmasının sabah namazı saatinde durmamasına tepki gösteren yolculardan Nasır Aslan, Müslüman bir ülkede böylesi durumların yaşanmaması gerektiğini söyledi.

Osmaniye’ den Viranşehir’ e geldiği Şanlıurfa Ceylanpınar Otobüs firmasının sabah namazı saatinde durmamasına tepki gösteren yolculardan Nasır Aslan, Müslüman bir ülkede böylesi durumların yaşanmaması gerektiğini söyledi.Şehirlerarası otobüs firmalarının namaz vakitlerinde mola vermesi gerektiğini belirten Aslan, bu konuda sık sık sorun yaşadıklarını ve yetkililerin bu sorunu bir an önce çözmesi gerektiğini ifade etti.Sabah namazını kılmak için durma talebinde bulunan yolcu Nasır Aslan’ın isteği şoför ve muavin tarafından dikkate alınmadı.Bindiği otobüste sabah namazı vakti yaklaştığından hem otobüs şoförü hem de muavinine defalarca uygun bir yerde mola vermeleri için durmalarını talep ettiğini söyleyen Aslan, “Osmaniye’ den Viranşehir’ e seyahat etmek için Şanlıurfa Ceylanpınar Seyahat’ ten bilet kestim. Osmaniye’ den yola çıktık ve sabah namazı vakti girmeden Urfa’ da yolcu indirdiler. Sabah namazı vakti yaklaşınca hareket ettiler. Hem otobüs şoförüne hem de muavine sabah namazının vaktinin girdiğini hatırlattım. Hem otobüs şoförü hem de muavin ‘bir petrol tesisi bulursak duracağız’ dediler. Ben de; siz sadece bugün bu yola çıkmıyorsunuz, her zaman bu yoldan gidiyorsunuz ve nerede tesis var, nerede durulması gerektiğini biliyorsunuz bunu önceden ayarlamanız gerektiğini söyledim. Bu sefer ‘Biz zaten namaz vakitlerinde durmuyoruz ’ dediler.” diye konuştu.Daha sonra onlara, gereken yerlere firmayı şikâyet edeceğini söyleyen Aslan, “Ben sizleri şikâyet edeceğim dedim. Biz Müslümanız bizlerde namaz kılıyoruz dediler. Ben sizlerin Müslümanlığınızı sorgulamıyorum, namaz vaktinde durmanızı istiyorum dedim ve yine de namaz için uygun bir yerde durmadılar. Daha sonra güneş doğup namaz vakti çıktığında bir tesiste durup ‘git namaz kıl’ dediler. Bende bu vakitte namaz kılınmaz dedim.” İfadelerini kullandı. Yetkililerin bu konuda firmaları uyarması gerektiğini dile getiren Aslan, “Bütün insanlar bu sıkıntıyı yaşıyor. Türkiye Yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkedir. Ama seyahat ettiğimiz zaman namazlarımızı kaçırdığımızda bu büyük bir sıkıntıdır. Yetkililerden bir daha olmaması için bu mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.

(Haber/Kamera: Muhsin Alakuş –İLKHA)

Dün 20:30 TSİ - Osmaniye 236 Okunma

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