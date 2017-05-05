Erzin’de İlkokulda Atık Pil Toplama Kampanyası

Hatay’ın Erzin ilçesinde Zekiye Cavidan Özman İlköğretim Okulu’nda başlatılan atık pil toplama kampanyasında öğrencilerin kısa sürede topladıkları 100 kiloyu aşkın atık pil belediye yetkililerine teslim edildi.

Son yıllarda özellikle okullarda çevreye, toprağın ve su kaynaklarını kirleten atıkların başında gelen pillerin verdiği zarar ilkokullarda anasınıfı öğrencilerine kadar anlatılmaya başlandı.

Erzin Zekiye Cavidan Özman İlköğretim Okulu anasınıfı velisi TAB (Taşınabilir Pil üreticileri ve İhracatçıları Derneği)’nin atık toplama faaliyetini çocuklara aşılamak amacıyla çalışma yaptıklarını belirterek “Öğretmenimiz, çocuklarımız ve okul idarecilerimizle atık pilin zararlarını anlatmak için bu faaliyete başladık. Öğretmenlerimiz ve çocuklarımızla hep birlikte bu faaliyete devam ettirdik ve önemli bir mesafe aldık, amacımıza ulaştık. Çocuklara atık pilin zararlarını ve doğaya çevreye verdiği zararları gösterdik” diye konuştu.

Kısa sürede kampanyaya tüm okul öğrencileri yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden veliler, çocukların minicik elleriyle çevrelerinde gördükleri her pili toplamaya başladıklarını ve bugüne kadar 103 kiloya ulaşıldığını söylediler.

Erzin Belediyesi yetkilisi yazı işleri müdürü Emin Avan tarafından belediye aracına okuldan yüklenen atık piller toplama merkezi olan İstanbul’a gönderilmek üzere teslim alındı. Okul yönetimine bu güzel çevre duyarlığı içinde yaptıkları atık pil toplama kampanyasından dolayı teşekkür edildi.

Geçen yıl Hatay ili genelinde ikinci olan Zekiye Cavidan Özmen İlköğretim Okulu, bu yıl Hatay bölgesinde birinci olmayı hedefliyor.

Haber: Adil COŞKUNER-Erzin