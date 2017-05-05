Başak Gazetesi
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Dün 20:37 TSİ- Osmaniye

OKÜ'de Atık Metal Sergisi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde, Atık Metal Sergisi'nin 2'ncisi düzenlendi.

Osmaniye Meslek Yüksekokulu (OMYO) Makine ve Metal Teknolojileri Programı 2'nci sınıf öğrencileri tarafından atık metal malzemeleri kullanarak oluşturdukları tasarımlar Öğrenci Yaşam Merkezi'nde beğeniye sunuldu. Öğretim Görevlisi Bülent Önal, sergiyi her yıl düzenli olarak yapmayı planladıklarını belirterek, "Bu sergimizde öğrencilerimizin boyasız soyut olan tasarımlar sergileniyor. Önümüzdeki günlerde ise Çevre Haftası dolayısıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz işbirliği ile Osmaniye'de bazı alanlarda öğlecilerimiz tarafından oluşturulan bu tasarımları sergilemeyi de hedefliyoruz. Sergi için öğrencilerimiz tasarımları danışman hocalarıyla birlikte son şeklini verdi. Sergimizde 70 adet tasarım sergileniyor." diye konuştu.Makine ve Metal Teknolojileri Programı öğrencilerinin metalleri kullanarak ürettikleri tasarımların sergilendiği serginin açılışını ise Rektör Prof. Murat Türk yaptı. Murat Türk, serginin açılışında yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Öğrencilerimiz tarafından oluşturulan bu tarz çalışmaların önemli olduğunu düşünüyorum. Katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Sergimiz hayırlı olsun."Serginin açılışına Osmaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Güler Yalçın ile Erzin Meslek Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Behçet Dündar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulvahap Güven ve Yardımcıları, KYK Osmaniye İl Müdürü Oğuzhan Çetin, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Fedai, Öğretim Görevlileri Alper Yıldırım, Yunis Yılmazer, Bülent Önal, Mehmet Küçük, Celal Bıçakcı, Ahmet Loğoğlu, Okt. İsmail Dehri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Savaş Dündar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 20:37 TSİ - Osmaniye 38 Okunma

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