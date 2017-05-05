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Dün 20:39 TSİ- Osmaniye

Bahçe MYO'da 'Kariyer Günleri' etkinliği

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Bahçe Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) 'Kariyer Günleri' etkinliği düzenlendi.

'Kariyerim Geleceğim' başlıklı programa Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Belediye Başkanı İbrahim Baz, Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bülent Yanıktepe, Bahçe Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.Kaymakam Müfit Gültekin ve Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz'ın öğrencilere yönelik konuşmalarında, mezun olduktan sonra daha çok çalışmalarını ve gayret etmelerini tavsiye ettiler. Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bülent Yanıktepe etkinliğe katılımlarından dolayı tüm misafirlere ve öğrencilere teşekkür etti. İki oturumda gerçekleşen etkinliğin 1.oturumunda; Kariyer.net Kıdemli Yöneticisi Semih Gümüş, kariyer tüyoları adlı eğlenceli sunumu ile öğrencilerin iş başvurusu sürecinde dikkat edilmesi gerekenler ve özgeçmiş hazırlamanın önemi hakkında bilgilendirdi. Etkinliğin ikinci oturumunda ise Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yasemin Tatlı, iş kurmak isteyen gençlere yönelik KOSGEB Destekleri hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaşırken, Ziraat Bankası Düziçi Şubesi Yöneticisi İsmail Durmaz, "Yöneticiliğe Uzanan Yolda Tecrübe Paylaşımı" hakkında sunum yaparak "Geleceğin Yöneticisi sizler olabilirsiniz, geleceğe umutsuz bakmayın" diyerek öğrencilerin sabırla çabalamaları konusunda tavsiyelerde bulundu.Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen etkinlik sonrasında Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bülent Yanıktepe, sunumlarını gerçekleştiren Kariyer.net Kıdemli Yöneticisi Semih Gümüş, Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yasemin Tatlı ve Ziraat Bankası Düziçi Şubesi Yöneticisi İsmail Durmaz'a plaket takdim etti.

Haber: İbrahim EMÜL/BAHÇE (Osmaniye)

Dün 20:39 TSİ - Osmaniye 44 Okunma

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