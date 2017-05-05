Eczane teknisyenleri yemekte buluştu

48. Bölge Osmaniye Eczacı Odası tarafından düzenlenen programın 5 Nisan Eczane TeknisyenleriGünü ve 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Oda Başkanı Ecz. Ahmet Yiğit Elkoca, eczane teknisyenleri adına Sevda Ünal'a günün anısına çiçek sunarak kısa bir konuşma yaptı. Elkoca, "Eczacıların en yakın yardımcıları olan eczane teknisyenlerimizin Eczane TeknisyenleriGünü ve 1 Mayıs İşçi Bayramlarını kutlar, ömür boyu güzel bir yaşam geçirmelerini dilerim." dedi. Elkoca, ayrıca 178. yılı kutlanan 14 Mayıs Eczacılık Bayramı etkinlikleri hakkında da bilgi verip, ayrıca vatandaşlara da, "İlacınızı eczacınıza danışarak eczanenizden alınız, internetten alarak sağlığınızı ve canınızı tehlikeye atmayınız." çağrısında bulundu. Programın sonunda, eczacı teknisyenlerine oda salonunda yemek ikramında bulunuldu. Teknisyenler, bu güzel etkinlikte kendilerini bir araya getiren Eczacı Odası Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ettiler.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE