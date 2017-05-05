Osmaniye Valiliği himayesinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından orta ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "Bir İcat Çıkar Çocuk" Ödüllü Bilim Fuarı sergisi açıldı. Masal Park Prototip Alanındaki fuarda ortaokul öğrencileri fen ve matematik dallarında, lise öğrencileri ise biyoloji, kimya, kodlama ve teknoloji tasarı dallarında projelerini sergiledi. Program Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi ile başladı. Açılış konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, amaçlarının çocukların ürettikleri fikirleri hem bir birlerinden etkilenme noktasında, hem de kamuoyu ve diğer okullarla paylaşma olduğunu söyledi. Çağın bilgi çağı olduğunu ve üretilen her bilginin eski bilgilerin üzerine katlanarak devam ettiğini dile getiren Çelik, "Çocuklarımızı stratejik düşünmeye toplumda gördükleri problemleri keşfedip çözümle ilgili fikir üretmeye yöneltmek istiyoruz." dedi. OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ise gençlerin üretecekleri yenilikçi projelerlerle geleceğin bilim insanları olarak yetişmelerine katkı sağlayacağını belirterek şöyle devam etti: "Bu tür etkinlikler öğrencilerimizin girişimcilik ruhuna sahip, düşünen, sorgulayan, problem çözmeye odaklı araştıran ve öğrenen kişisel gelişimlerine katkı sağlayan zihinsel ve sosyal becerilerinde çok önemli bir etkene sahiptir. Üniversitemiz, ülkemizin 2023 vizyonu kapsamında eğitim kalitesini ve bilimsel araştırmalar konusunda yapılan araştırmaları daha ileriye götürmenin yanı sıra bölge ve şehir ile bütünleşmeyi ilke edinen ulusal sınırların kalktığı mesafelerin kısaldığı, bir üniversite bir yerleşkeye kapalı kalamaz anlayışa sahiptir. Temel değerlerimiz arasında yer alan tüm paydaşlarımız ile çalışma fırsatları oluşturarak katılımcı bir üniversite olarak bu tür etkinliklerde her zaman bulunmaya ve çalışmaya hazırız. "Konuşmaların ardından Ortaöğretim Ödüllü Bilim Fuarı'nın kurdele kesimi katılımcılar tarafından gerçekleşti. Düzenlenen yarışmaya Osmaniye genelinde eğitim veren ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilerin hazırladığı 100'ü aşkın proje katıldığı ve ve dereceye girecek olan projelerin ise bölge yarışmalarına katılmaya hak kazanacağı kaydedildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE