Veteriner Adaylarına Uygulamalı Eğitim

Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veterinerlik Fakültesi'nde okuyan birinci ve ikinci sınıflarda okuyan 60 öğrenci, öğrendikleri teorikbilgilerini sahada uygulamak üzere Osmaniye'de bir dizi ziyaretlerde bulundular. Osmaniye Doğa,Yaban HayatıKorumave Araştırma Derneğiile Osmaniye Belediyesi'nin birlikte organize ettiği geziler kapsamında, veteriner adayları ilk olarak Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Burada öğrencilere barınaktaki çalışmalar hakkında bilgi verilerek gelen tüm sahipsiz ya da yaralı hayvanların her türlü bakım ve tedavilerinin yapıldığı kaydedildi. Daha sonra Belediye Mezbahasını gezen öğrenciler, kesimi yapılacak olan hayvanlardan kan örnekleri aldı. Son olarak Düziçi İlçesindeki bir Büyükbaş Hayvan Yetiştirme Çiftliğini ziyaret eden veteriner adayları, burada rektal muayene, ultrason ile organların kontrolü gibi çeşitli tedavi ve bakım yöntemleri gösterildi. Osmaniye Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği Başkanı Veteriner Hekim Bünyamin Akın, bu tür gezilerin ara ara düzenlendiğini belirterek, amaçlarının veteriner adayı öğrencilere, okulda öğrendikleri bilgileri, sahada uygulamalı bir şekilde anlatarak tecrübe kazanmalarına katkı sağlamak olduğunu söyledi. Ziyaretlere Belediye Veteriner İşleri Müdürü Hüseyin küçük, Çukurova Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Yrd.Doç.Dr. Bilge Kaan Tekelioğlu ve Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı Yrd. Doç. Dr. Hatice Yazgan'da katıldı.