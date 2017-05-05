Türkiye U16 Yaş Hokey müsabakaları sona erdi

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü Hokey Sahası'nda gerçekleştirilen lig müsabakalarına,Türkiye'nin farklı illerinden 47 takım erkek ve kız olmak üzere toplam 550 sporcu katıldı. Müsabakalar Sonunda yapılan ödül töreninde sporculara madalya ve kupalarını Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Spor Şube Müdürü Arif Özsarı, Federasyon temsilcileri ve Antrenörler Tarafından verildi.Törende bir konuşma yapan İl Müdürü Ökkeş Demir, müsabakalara ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek Hokey branşının 120 ülkede en popüler spor olduğunu ve bu ülkelerde en iyi spor branşlar arasında yer aldığını kaydetti. Demir, "Biz sadece spor müdürlüğü değiliz. Biz kültür, sanat ve eğitimle de ilişki içindeyiz ve biz gençlerin önünü açacak gençlerimize yol gösterecek, gençlerimizle birlikte hareket edip o genç nüfusu daha berrak daha iri ve daha diri olması için çabalıyor ve çalışıyoruz. Yakında birçok ilimizde yapılacak tesislerle hokey branşını olimpiyatlara kadar çıkaracağız." diye konuştu.