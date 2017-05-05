Sivil polis otosu ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 4 yaralı

Kaza gece saat 01.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Polis Memuru Tolga Uğur idaresindeki 80 GR 842 Plakalı sivil polis otosu Bölge Trafik İstikametine doğru seyir halindeyken, iddiaya göre Çifte Petroller Kavşağından kontrolsüz dönüş yapan 22 yaşındaki Ercan Gaya'nın kullandığı 80 BE 286 Plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi Osmaniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede çıkartılarak konulduğu ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada polis memurları Tolga Uğur ile Mustafa Ankay ve diğer araçtaki sürücü Ercan Gaya ve yanındaki yolcu 23 yaşındaki Osman Dervişoğulları'nın hastanedeki tedavilerinin sürdüğü hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerindeki araçlar ise çekici ile otoparka götürülürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE