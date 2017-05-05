Başak Gazetesi
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Dün 20:51 TSİ- Osmaniye

Kozan Mavi Mağazası Açıldı

İşletmeciliğini Temel Kardeşlerin yaptığı MAVİ Mağazası Kadirli’den sonra Kozan’da da hizmete girdi.

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Turgut Özal Bulvarı Göç Yolu üzerinde son derece şık bir mağaza olan MAVİ mağazası yapılan görkemli bir törenle açıldı. Mağazanın açılış kurdelesini Kozan Kaymakamı Avni Oral, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Yeşiloğlu yaptı. Açılışa protokol üyelerinin yanında Kadirli ve Kozan’ın saygın iş adamları, bürokratları ve vatandaşlar katıldı. İşletmeci Fevzi Temel Mavi Mağazası ile ilgili olarak; “Mağazanın tasarımında mağazacılıkta en son uygulamalar yapıldı. MAVİ kendi sektöründe lider bir marka olarak biliniyor. MAVİ Mağazalarını 2016 yılında 65 milyon insan ziyaret etti. MAVİ.COM’u 15 milyon insan tıkladı. 6 milyon KARTUŞ KART üyesi var. Marka 25. Yılını kutladı. Jean denince akla MAVİ geliyor. -MAVİ kaliteli bir markadır/Güvenilir bir markadır. -MAVİ genç bir markadır. -MAVİ yenilikçi bir markadır. -MAVİ trend ürünler sunar. -Havalı bir markadır ve yeni ürünler sunar. -Global bir dünya markasıdır. Kozan MAVİ MAĞAZASI’nın ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz. Mağazamızda en üst düzeyde ürün ve hizmet kalitesi sunulacaktır” dedi. Kozan Kaymakamı Avni Oral, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan ve Belediye Başkanı Ömer Tarhan birer konuşma yaparak böyle güzel bir mağazanın açılışını gerçekleştirmekten mutlu olduklarını söylediler. Dualarla Kozan Mavi mağazasının açılışı protokol tarafından yapıldı. Açılışın ardından davetliler mağazayı gezdi.

Dün 20:51 TSİ - Osmaniye 72 Okunma

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