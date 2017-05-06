Deniz Gezmiş ve arkadaşları Erzinde anıldı

Erzin- 6 mayıs 19 72 yılında Ankara da askeri cunta tarafından idam edilen 68 kuşağı devrimcisi Deniz Gezmiş ,Hüseyin İnan, Yusuf Aslan,idam edilişinin 45. Yılında tüm ülke de anılrken,Hatay’ın Erzin ilçesinde de CHP içe örgütü tarafından düzenlenen proğramla anma töreni yapıldı.

Atatürk meydanındakı anma törenine CHPErzin ilçe başkanı Osman Özdemir beklenmesine ragmen katılmaz iken , örgütten sorumlu başkan yardımcısı Kazım Güven temsil etti ve CHP Hatay il başkan yardımcıları SemirBaklacı,Murat Dudu İl yönetim kuruluüeysi Ümitkutlu,,Erzin CHP kadın kolları başkanı Dilek Mert,CHP ilçe yönetim kurulu üyesi Şenay Özsoy, CHP gençlik kolu başkanı Semih Elmasoğlu, Erzin Yeşilkent Sulama Kooperatifi başkanı Mustafa Vural, eski Erzin ADD başkanı İsmail Aksoy ve partliler .

Atatürk heykeli önüne kurdukları 3 tane idam sehbası kurarak 45 yıl önceki olayı canladırdılar.

Günün anlamını belirten konuşmalar sonrası ,hep bir agızdan sloganlar atılarak Deniz Gezmiş ve arkadaşları adına yazılan türküler okundu.

Haber:Adil COŞKUNER-Erzin