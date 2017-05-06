Başak Gazetesi
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Dün 20:02 TSİ- Osmaniye

Projesi dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Osmaniye'de düzenlenen "Bir İcat Çıkar Çocuk" proje ve proje tasarım yarışmasına katılan öğrencilerden dereceye girenlere ödülleri verildi.

Valilik, İl Milli Eğitim ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü işbirliğinde, Osmaniye Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen fuarı, Vali Kerem Al, beraberinde Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile birlikte ziyaret etti.Osmaniye Masal Parkta İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Cafer Takırtaş tarafından karşılanan Vali Kerem Al, öğrencilerin projelerinin yer aldığı stantlarda yer alan projeleri inceleyerek, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Proje sahiplerini tebrik eden Vali Kerem Al, öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.Vali Kerem Al ve protokol mensupları, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdiler. Osmaniye ilinde Ortaöğretimde TÜBİTAK yarışmalarında bölgesel dereceye girenlerden; birincilik derecesini 'Yangın Kaçış Havuzu' projesi ile Burhan Kuşterci, ikincilik derecesini 'Küldeki Ekonomik Güç' adlı projeleri ile Sudenaz Direk ve Elife Akça, üçüncülük derecelerini ise 'Meyve Sineği' projesi ile Yakup Altıntaş ve Elif Ordu, 'Raylı Sistem Doğalgaz Kaçağı Önleme Sistemi' adlı projeleri ile Sevdanur İpek ve Cennet Kıran elde etti. Liseler arası düzenlenen yarışmada ise 'Bulaşıcı Hastalıkların Artışı' konulu projeleri ile Merve Nur Yiğit ve Sariye Demir, 'Çizgi Çizgi Tarih' adlı projeleri ile Rabia Koç ve Ayşenur Öksüz birinci olurken 'Engellilerin Geçiş Yolundaki Engelleri Kaldıracak Sistem' adlı projeleri ile Mehmet Urfi Yazıcı ve Kadir Orhan ikinci olmaya hak kazandı.Ortaokul öğrencileri arasında fen bilimleri ve matematik dallarında, lise öğrencileri arasında ise biyoloji, kimya, kodlama ve teknoloji tasarım dallarında düzenlenen Yarışmada, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilim Kurulu tarafından değerlendirilerek ilk beşe giren öğrencilere tablet bilgisayar verildi. Dereceye giren projelerin bölge yarışmasına katılmaya hak kazandığı belirtildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 20:02 TSİ - Osmaniye 88 Okunma

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