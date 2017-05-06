Osmaniye'de 840 dekarlık meranın açılışı yapıldı

Törende bir konuşma yapan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, Hayvancılığın gelişmesi ile ilgili olarak Bakanlık tarafından, ülke çapında uygulanan proje ve desteklemeler kapsamında Osmaniye'ye 2016 yılı içinde 11 Bin 63 çiftçiye, 14 farklı kalemde toplam 13 Milyon 198 Bin TL hayvancılık desteği verildiğini belirtti. Osmaniye'de 177 yerleşim yerinin tamamında meralarla ilgili tespit çalışmalarının tamamlandığını ve 44 yerleşim yerinde 40 bin 559 dekar mera varlığının ortaya çıkarıldığını kaydeden Sağlam, "İlimizde 4342 Sayılı Mera Kanunu kapsamında Kesikkeli, Azaplı, Kümbet ve Gökçedam köylerindeki 1728 Dekar alanda Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ortaklaşa Mera Islah ve Amenajman Projeleri uygulanmıştır. Bu projelere 202 bin 120 lira ödenek harcanmıştır. İlimizde halen Kadirli ilçesi Vayvaylı ve Çınar köylerinde toplam 1426 Dekar alanda, Sumbas ilçesi Kızılömerli Köyü ve Döğenli Mahallesinde toplam 1019 Dekar alanda, Osmaniye merkez Değirmenocağı Köyünde 840 dekar olmak üzere toplam 3285 dekar alanda mera ıslahı ve amenajman projeleri uygulanmaktadır." dedi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türkiye Mera Islah Sorumlusu Kaan Yeşil ise meraların hayvancılık sektörü açısından öneminin yanı sıra sürdürebilir bir üretim ve doğal çevrenin korunması bakımından çayır ve mera alanları ile yem bitkileri ekim alanlarının, toprağı yerinde tutarak rüzgar ve su erozyonunu önleyen en önemli unsurlar olduğunu belirtti. Değirmenocağı Köyü Muhtarı Abdullah Akın ise açılışı yapılan 840 dekarlık meranın, daha önce sınırları tam belli olmayan ve nispeten düşük verimli olduğunu ifade ederek, yapılan mera ıslah projesi sayesinde bugün verimli bir meraya kavuştuklarını söyledi. Akın, emeği olan herkese teşekkür ederek sözlerine son verdi.Programın devamında yer alan Türk Halk Müziği dinletisinin ardından meranın açılışı yapıldı. Açılış sonrasında Köy sakinleri ile sohbet eden Vali Kerem Al, meranın hayırlı olmasını temenni ederek, mera ıslah çalışmalarında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti. Vali Kerem Al, programın sonunda traktörle ot kesimi yaptı.