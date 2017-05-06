Başak Gazetesi
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Dün 20:06 TSİ- Osmaniye

Çocuklar şenlikte eğlendi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü'nün ilk kez organize ettiği Çocuk Şenliği'nde minikler doyasıya eğlendi.

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk'ün katılımıyla başlayan Çocuk Şenliği'nde müzik eşliğinde birçok etkinlik düzenlendi. Gün boyu hareketli olan etkinlikte, çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Rektör Türk, çocuklarla yakından ilgilenip, zaman zaman onlara eşlik ederek oyun oynadı.Karacaoğlan Yerleşkesi içerisinde bulunan Kayalı Bahçe'de yapılan etkinlik renkli görüntülere sahne olurken OMYO Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını anaokullarının katılımı ile oynadı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği "OKÜ Çocuk Şenliği" hakkında bilgiler veren OKÜ Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Celil Atasever, düzenledikleri şenliği geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.Bu organizasyonun Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri açısından da etkili ve eğitici olduğunu belirten Atasever, "Bizim yetiştirdiğimiz Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri etkinliğimize katılan çocuklarla birlikte etkili zaman geçirerek derste öğrendiklerini alanda uygulama imkânı buldular." dedi. OKÜ Genç-İz Kulübü Başkanı Yusuf Güver ise "Geleceğimizin inşası minik kardeşlerimiz de OKÜ Çocuk Şenliği ile güzel izler bırakmak istiyoruz."diye konuştu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 20:06 TSİ - Osmaniye 139 Okunma

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