Bakan Yardımcısı Yayman, Osmaniye'de tarihi yerleri inceledi

Polisevi'nde karşılandıktan sonra Toprakkale Kalesini ziyaret eden Yaman, burada kaleyle ilgili bilgi aldı. Yayman, Osmaniye Müzesini ziyaret etti. Müze Müdürü Nalan Yastı'dan müzedeki eserler hakkında bilgi alan Doç. Dr. Hüseyin Yayman ziyaretinin devamında Kastabala Antik Kenti ve Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesini gezdi. Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman'a tarihi yerler hakkında detaylı bilgi verildi.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yayman, ziyaretlerinin sonunda yaptığı açıklamada, kendisinin de bu yörenin, Çukurova'nın çocuğu olduğunu ifade ederek, Osmaniye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini herkesin görmesi gerektiğini kaydetti. OOsmaniye'nin tarihi yerlerinin tanınması konusunda çalışmalar yapacaklarını da belirten Bakan Yardımcısı Yayman, "Osmaniye'nin güzelliklerinin tanıtılması konusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Osmaniye tanıtım kitabı ve İngilizce, Rusça, Almanca ve Arapça dillerinde Osmaniye tanıtım filmi yapacağız. Ayrıca gazetelerin seyahat eki yazarlarını buraya getireceğiz ve bu bölgenin tanıtılması konusunda çalışmalarımız olacak." dedi. Gelecek yıl Toprakale Kalesi'nin restorasyonun yatırım programına alınması konusunda ve diğer tarihi eserlerin ihyası konusunda çalışma yapacaklarını da belirten Doç. Dr. Hüseyin Yayman, "Biz Osmaniye'nin emrindeyiz. Osmaniye'nin tarihine, kültürüne, medeniyetine küçücük bir katkımız olursa kendimizi mutlu hissederiz. Osmaniye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini görmeye herkesi davet ediyorum." diye konuştu.Vali Kerem Al ise Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın gerçekleştirdiği ziyaretten mutluluk duyduğunu belirterek, "Osmaniye'mizin tarihi ve kültürel yerlerini bugün birlikte gezdik ve Sayın Bakan Yardımcımızın Osmaniye'mizi bugün daha fazla tanıma imkanı oldu. Bu gezinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Osmaniye'mize katkısının daha fazla olacağını ümit ediyoruz. Tarihimizin gün ışığına çıkarılması konusunda, ilimizin tanınması konusunda canla başla çalışacağız." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE