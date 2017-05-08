Osmaniye, motosiklet festivaline hazırlanıyor

Osmaniye Belediyesi tarafından organize edilen ve Osmaniye Motor Kulübü (OMK) tarafından desteklenen "1. Motosiklet Festivali", 13-14 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Dereobası Köyü Yolunda yapılacak olan festival kapsamında ünlü motosiklet akrobatı Birkan Polat motosiklet severlere bir gösteri yapacak. Tek Teker Arif lakaplı Arif Razgatlıoğlu ise festivalin onur konuğu olacak. Gösterilerin yanı sıra kısa mesafe 60, 1000, 1300 cc ve cross olmak üzere dört kategoride MotoDrag yarışmaları yapılacak. Festivalin ilk günü olan 13 Mayıs Cumartesi günü motosikletçiler şehir turu düzenleyecek. Dereceye girenlere Osmaniye Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verilecek. Festival geçtiğimiz günlerde trafik kazasında yaşamını yitiren Adnan Öztürk anısına düzenleneceği belirtildi. Geçtiğimiz hafta sonu boyunca Park 328 AVM'de kurulan tanıtım standında sergilenen yarış motorları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce motosiklet tutkunun festivale katılması bekleniyor. Osmaniye Belediyesi 1. Motosiklet Festivali 14 Mayıs 2017 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.