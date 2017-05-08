Riskli gebeler evlerinde ziyaret edildi

Osmaniye'de obez ve diyabet hastası riskli gebeler, evlerinde ziyaret edilerek; sağlıklı beslenme, normal doğum, bebek beslenmesi, anne sütü ve gebelikte demir takviyesinin önemi konularında bilgilendirildi. Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürü Zübeyde Gündede, Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birim Sorumlusu Ebe Hatice Çambel ve Obezite Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Birim Sorumlusu Diyetisyen Esin Keskin Gök, tespit edilen obez ve diyabet hastası riskli gebelere eğitim verdiler. İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hayri Sarı, obezitenin kadınlarda daha sıklıkla görülmesinin nedenlerinin başında gebelik öncesi ve gebelik döneminde kazanılan ağırlık fazlalığının gelmekte olduğunu belirterek şöyle dedi: "Obez olarak karbonhidrat metabolizmasındaki de­ğişiklikler gebeliğe başlayan ve gebeliği sırasında fazla ağırlık kazanan kadınlarda karbonhidrat toleransının bozulma olasılığının normal ağırlıktaki gebelere göre yüksek olması gebelikte gestasyonel diyabet görülme olasılığını artırmaktadır.Gebelik süresince görülen diyabet, kan ba­sıncını yükselmesine ve iri be­bek doğumda güçlük yaratacak derecede 4 bin 500 gramın üzerinde doğmasına, bebekte ve anne­de bazı sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle gestasyonel diyabet tanısı ve doğru tedavi yön­temi önemlidir. Diyetisyen tarafından kan şeker düzeyini kontrol altına alabilecek bir beslenme programı tedavinin temelini oluşturmaktadır.Gestasyonel diyabet, çoğunlukla doğumdan sonra geçen bir durum olmasına karşın gebeliğe obez başlayan ve gebelik sırasında ağırlık kazanımı fazla olan kadınlarda Tip2 diyabete dönüşme riski yüksek olan bir rahatsızlıktır. Obez diyabetli kadınlarda fetal anomali yani Bebeğin görünümünü fiziksel olarak etkileyen yada organ ve sistemlerinin işlevini bozan her türlü sakatlık ve bozukluk gibi ortaya çıkma riski çok yüksektir ve kan şekerinin yüksek seyret­mesi gebeliğin tüm dönemlerinde bebeğin anne karnında ani ölüm riskini artırmaktadır.Obez gebelerde zayıflama programlarının uygulanması, gerek fetüsü gerekse süt salı­nımını olumsuz yönde etkilediğinden sakıncalı görülmektedir. Esas olan gebelik öncesi dönemde, gebelikten 3-4 ay önce kadının uygun ağırlığa getirilmesidir. Ancak bu sağlanamadıysa, gebeliğin başlangıcından itiba­ren annenin yanlış beslenme alışkanlıkları düzeltilerek, gebelik için gerekli besin öğelerini sağlayan dengeli bir beslenme programı uygulanmalıdır."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE