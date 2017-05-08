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Nisan'da 155 araca 22 bin lira ceza

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, nisan ayındaki trafik kontrollerinde 155 araca 22 bin 34 lira para cezası kesildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, çalışmalarla ilgili şu bilgiler verildi: "İlimizde Trafik birimleri tarafından, 248 servis aracı kontrol edilmiş, 13 servis aracına 2 bin 247 TL, abartı egzozdan 25 araca 4 bin 975 TL, engelli yerine park eden 44 araca 8 bin 96 TL, çift sıra park eden 73 araca 6 bin 716 TL olmak üzere toplam 155 araca 22 bin 34 lira para cezası tatbik edilmiş, 4 araç ve 11 motosiklet trafikten men edilmiştir. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir."

Bugün 19:03 TSİ - Osmaniye 55 Okunma

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