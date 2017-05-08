Nisan'da 155 araca 22 bin lira ceza

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, çalışmalarla ilgili şu bilgiler verildi: "İlimizde Trafik birimleri tarafından, 248 servis aracı kontrol edilmiş, 13 servis aracına 2 bin 247 TL, abartı egzozdan 25 araca 4 bin 975 TL, engelli yerine park eden 44 araca 8 bin 96 TL, çift sıra park eden 73 araca 6 bin 716 TL olmak üzere toplam 155 araca 22 bin 34 lira para cezası tatbik edilmiş, 4 araç ve 11 motosiklet trafikten men edilmiştir. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir."