Osmaniye'de hayvan otlatma kavgası: 13 yaralı

Olay 7 mayıs günü saat 15.0 sıralarında merkeze bağlı Değirmenocağı köyünde meydana geldi. Merada hayvan otlatan iki gurup arasında çıkan tartışma biranda kavgaya dönüştü. Arbede sırasında O.K. (68), O.K. (18), M.K. (46), F.K. (21), E.A. (48), Ş.Ö. (54), S.Ö. (30), Z.Ö. (48), A.K. (58), K.O. (22), İ.G. (31), B.K. (27) ve H.K. (36) karşılıklı birbirlerini darp ederek yaralandılar. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.