Olay 7 mayıs günü saat 15.0 sıralarında merkeze bağlı Değirmenocağı köyünde meydana geldi. Merada hayvan otlatan iki gurup arasında çıkan tartışma biranda kavgaya dönüştü. Arbede sırasında O.K. (68), O.K. (18), M.K. (46), F.K. (21), E.A. (48), Ş.Ö. (54), S.Ö. (30), Z.Ö. (48), A.K. (58), K.O. (22), İ.G. (31), B.K. (27) ve H.K. (36) karşılıklı birbirlerini darp ederek yaralandılar. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bugün 19:05 TSİ- Osmaniye
Osmaniye'de hayvan otlatma kavgası: 13 yaralı
Osmaniye'de hayvan otlatma meselesinden iki gurup arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralandı.
Bugün 19:05 TSİ - Osmaniye 1433 Okunma
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