Başak Gazetesi
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Dün 17:58 TSİ- Osmaniye

Durmuşoğlu müjdeli haberi verdi. Savrun Barajı İhalesi Sonuçlandı...

Osmaniye'de yılda ekonomiye 36 milyon lira katkı sağlayacak ve 9 bin kişiye yeni istihdam sağlayacak Savrun Barajı yapım ihalesi sonuçlandı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, yaptığı açıklamada, kentin geleceği açısından en önemli projelerden birisi olarak görülen, 1 baraj ve sulama tesisinden oluşan projenin ihalesinin sonuçlandığını söyledi.

Barajın bölge ekonomisine can suyu olacağını aktaran Durmuşoğlu, "Barajın faaliyete geçmesiyle yaklaşık 9 bin kişiye istihdam imkanı bulacak. Dev proje ekonomiye de yılda 36 milyon lira katkı sağlayacak. Osmaniye’mize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Durmuşoğlu, Savrun Barajı'nın bölgeye yapılacak en büyük yatırımlardan biri olduğunu işaret ederek şöyle konuştu:
"Proje tamamlandığında sadece bir baraj değil, bölgemizin ekonomisindeki en büyük dinamiklerden birisi olacaktır. Bölge insanımızla birlikte dışarıdan çalışmaya gelecek insanların oluşturacağı nitelikli iş gücü, Osmaniye’nin gücüne güç katacak ve her sektöre canlılık getirecektir. Biz, Osmaniye’yi topyekün kalkındırarak bölgenin parlayan yıldızı yapmaya kararlıyız ve çok büyük projelerin peşindeyiz. Bunun için de gerek ülkemizde, gerekse yurtdışında en etkin kişiler ve kurumlarla iletişim halindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu 2023 hedefine Osmaniye’yi hak ettiği şekilde taşıyacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

- SAVRUN BARAJI PROJESİ
“Osmaniye-Kadirli Savrun Barajı Sulaması Proje Yapımı” ile Savrun Barajı’ndan alınacak su ile toplam 47 bin 150 dekar zirai arazi suya kavuşacak.

Osmaniye'nin yıllardır beklediği sulama ve enerji amacı ile inşa edilecek olacak Savrun Barajı’ndan yılda 11,14 GWh enerji üretilecek 142 bin 240 dekar tarım arazisi sulanacak.
Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde temelden 89 metre yüksekliğe sahip olacak barajda 93 milyon metreküp su depolanacak. Mevcut durum ile dekara 11,58 lira gelir sağlanırken projenin tamamlanması ile dekara 605,22 lira gelir sağlanması hedefleniyor.

Dün 17:58 TSİ - Osmaniye 236 Okunma

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