Belediye Başkanı Kadir Kara, Berat Kandili Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

Başkan Kara mesajında şunları söyledi; “Berat Kandili Allah’ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu, duaların kabul edildiği bir gecedir. Millet olarak bu mübarek geceyi idrak edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Mübarek Berat Kandilinin ülkemiz ve milletimiz için birlik ve beraberliğimizin sonsuza dek daim olmasını diliyor, Osmaniyeli hemşerilerime, milletimize ve Müslüman alemine hayırlar getirmesini, beratımıza vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”