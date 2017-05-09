Dün 18:05 TSİ- Osmaniye
Eroğlu: “Hepimizin birer engelli adayı olduğumuzu unutmayalım”
Eroğlu, her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Engelliler Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Dün 18:05 TSİ - Osmaniye 46 Okunma
Eroğlu, her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Engelliler Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Dün 18:05 TSİ - Osmaniye 46 Okunma
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