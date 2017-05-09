Başak Gazetesi
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Dün 18:05 TSİ- Osmaniye

Eroğlu: “Hepimizin birer engelli adayı olduğumuzu unutmayalım”

Eroğlu, her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Engelliler Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, her insanın aslında bir engelli adayı olduğunu söyleyen Eroğlu, engelli vatandaşlarımızın kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlamak ve yaşama sımsıkı bağlanmak için başta yönetim kademesi olmak üzere tüm vatandaşlara görevlerin düştüğünün altını çizdi.

Fatih Eroğlu; yayımladığı mesajında şu cümlelere yer verdi: “10-16 Mayıs tarihlerinin Engelliler Haftası olması, elbette engelli vatandaşlarımızın sadece bir gün veya bir hafta hatırlanması anlamına asla gelmemelidir. Bu duruma bir gün ya da bir hafta açısından bakılması, engelli vatandaşlarımıza yapılabilecek en büyük haksızlık olacaktır. Vatandaş olarak üzerimize düşen en önemli görev bu kentte engellilerimizle birlikte yaşadığımızı unutmayarak onların yaşam haklarını tüm alanlarda gözetmek ve tüm girişimlerinde kendilerine destek olarak, hayatın daha da içinde olmalarını sağlamaktır.

Her insanın bir engelli adayı olduğu kanısından hareketle, bizlerin de gelecek zamanda onlar gibi birtakım engellerle karşılaşmayacağımızın hiçbir garantisi yoktur. Bu yüzden tüm insanlık olarak onların eksiklerini onlara hissettirmeme gayretinde bulunarak onları tekrar hayata bağlamak bizlerin en önemli görevleri arasında olmalıdır.

Bunun için yapılacaklar; ilk olarak onların başarılı olmaları için aslında içinde bulunduğu durumun bir engel teşkil etmediğini onlara anlatarak motive etmeli ve mücadele etmelerini sağlamamız gerekir. Zaten kendine güvenen insanın neleri başarabildiğine hayatın her anında tanıklık ediyoruz. Bunun yanında son olarak da her bir fert olarak önceliğimizi engelli vatandaşlarımıza vererek onların da yaşama hakkı olduğunu mesajını verdikten sonra eminim engelli vatandaşlarımız hayata daha sıkı bağlanıp hedeflerinde ne varsa üstesinden gelerek yaşama sevincini doyasıya hissedeceklerdir.

İnsanlar, engeller yüzünden başarılı olamadıklarını düşünürler; oysaki yürünen bir yolda engel yoksa yolun sonunda gerçek bir başarı da yoktur. Kendilerine inanıldığı ve fırsat verildiği takdirde, engel tanımadan ve herkes kadar başarılı ve üretken olabildiklerini kanıtlayan engelliler, bu başarılarıyla toplumun geneline de örnek olmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle, toplumumuzun en hassas meselelerinden biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili sorunların çözümünde duyarlılığın artmasına vesile olması dileğiyle, hepimizi hayata bağlayan sevgi ve yaşama sevincinin sonsuza kadar kalplerinizde bulunmasını diliyor Engelliler Haftası’nı kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımız ve ailelerini saygıyla selamlıyorum.”

Dün 18:05 TSİ - Osmaniye 46 Okunma

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