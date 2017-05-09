haberErzin’de Trafik Haftası Kutlandı

İlçe emniyet müdürlüğü bahçesende yapılan trafik ahftası kutlama törenine ilçe kaymakamı Ahmet Demirci ,Erzin belediye beşkan yrd. Mehmet Akkaş ,İlçe Jandarma komutanı kdm. Üstgm. Mehmet Birol,STÖ başkanları siyasi ilçe parti başkanları ve polisler katıldı.

Kutlama Ataya saygı duruşu ve istiklal marşı okunarak başlandı, günün anlamını belirten konuşmayı Trafik Komiseri baş Polis Bayram yaptı, daha sonra ilçede görev yapan çeşitli araçlarda trafiğe uygun kullanım yapan yılın şöförlerine ilçe kaymakımı Demirci ,belediye başkan yrd. Akkaş, Jandarma komutanı Birol ve emnyet müdürü Ali Çolak tarfından yıln şöförleri plaketleri verildi.

Kutlama davetliler ikramda bulunması sonrası, trafik haftası konvoy oluşturarak ana caddelerde siren çalarak araçlar yapılarak sürüşlerle sona erdi.

Haber:Adil COŞKUNER-Erzin