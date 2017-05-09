Köylülerden Taş Ocağına Tepki

İL GENEL SEKRETERİ VE ÇEVRE MÜDÜRÜ NEREDE ?

Osmaniye'nin merkeze bağlı Bahçe Köyünde, taş ocağının kurulmasını istemeyen vatandaşlar, özel bir şirkete ait taş ocağı önünde toplanan kalabalık 'Köyümüzde taş ocağı istemiyoruz' diyerek, çevreye yayılan toz nedeniyle bahçelerinde ürün yetiştiremeyeceklerini, hayvancılığın biteceğini ifade ederek sloganlar attılar. Sloganların ardından Taş ocağı şantiyesine doğru yürüyüşe geçen halk, şantiye içinde bulunan bekçi kulübesini taş yağmuruna tuttular. Kulübede saklandığını iddia ettikleri yöneticilerin kendilerine verilmelerini isteyen öfkeli halka Jandarma gaz bombası ile müdahale etti. Müdahale sırasında gerginlik üst düzeye çıksa da bazı köylülerin araya girmesi ile kısa zamanda sona erdi. Özel bir şirkete ait olduğu öğrenilen taş ocağının önünde oturma eylemine devam eden kadın, çocuk ve erkeklerden oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, yetkililerin kendileri ile görüşmediğini belirterek başta İl Genel Sekreteri ve Çevre Müdürü olmak üzere sorunlarını dinlemelerini istediler.

ZEHİR SOLUMAK İSTEMİYORUZ

Zehir solumak istemediklerini belirten köylüler bu gerginliğin devam edemeyeceğini, kötü sonuçlar olmadan olaya mutlaka Osmaniye Valisinin el atmasını istediler. Sık sık Jandarma ile sözlü tartışmaya da giren köylülerden bazıları ise şantiye içerisinde bulunan aydınlatma ünitelerini ve bazı teknik malzemeleri sopalarla parçaladılar. Şantiye ve köy arasında bulunan tek şeritli yolu da elektrik direğini devirerek kapatan köylüler eylemlerinin devam edeceğini de belirttiler.

CEYHAN'I KATLETTİLER, SIRA BURADA MI?

Bahçe Köyü Muhtarı Niyazi Atagün, köylerinde kanunsuz olarak yapıldığını iddia ettikleri ve ruhsatı geçersiz olan taş ocağını köy halkı olarak istemediklerini belirterek "Taş ocağı firması 2007 yılında ruhsat almış. 2008 yılında ise başka bir firma devralarak o tarihten bu yana hiç bir faaliyet göstermediler. Bizler köy sakinleri olarak bu firma bugüne kadar neden faaliyet göstermedi de şimdi gösteriyor, bunun araştırılmasını istiyoruz. 1-2 ay içerisinde oldu bittiye getirerek burada şuanda elek kurmaya çalışıyorlar. İlk önce maden ocağı işletmesi olarak ruhsat aldıklarını sonradan taş ocağına çevirdiklerini öğrendik. Bunun burada yapılmasının kanunsuz olduğunu düşünüyoruz. Köyümüz yerleşim yerine 200 metre mesafede, hem ses hem de toz kirliliği olacak. Bu firmanın daha önceden Adana'nın Ceyhan İlçesinde yaptığı çevre katlimanı duymayan kalmadı”

BURAYA TAŞ OCAĞININ DA KURULMASINI İSTEMİYORUZ

Öfkesi geçmeyen köylülerden bir kısmı Askerle karşı karşıya gelmek istemediklerini belirterek, bir an önce taş ocağının kapatılmasını belirttiler. Köylüler “Buraya ruhsatı kim vermiş kim almış. Devletin içinde devlet mi var. Hangi tarihte hangi muhtar döneminde kimlerle konuşulmuş. Kime ne verilmiş, Geldi vatandaş buraya kondu; mafya mı, paralel mi, devlet mi kim olduğunu biz köylü olarak öğrenmek istiyoruz ve buraya taş ocağının da kurulmasını istemiyoruz. Devlet teşvik etti bizler malcılığa yöneldik ve buralar hep mera alanı bu taş ocağı bu alanlara hep zarar verecek. Biz devletimize güveniyoruz, gereğinin yapılmasını arz ediyoruz." diye konuştu.

BAKAN YARDIMCISININ DİZİ BENZETMESİNE GÖNDERME

Birkaç gün önce Osmaniye'ye ziyarette bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın Osmaniye için söylediği sözlere de atıfta bulunan vatandaşlar " Sayın Bakan Yardımcısı Osmaniye'ye gelip 'Kadim zaman insanlarının nasıl yaşadıklarını, günlerini nasıl geçirdiklerini öğrenmek isteyenler 'Game Of Thrones' izleyene kadar Osmaniye'ye gelsinler ve buradaki tarihi yerleri görsünler.' demişti. Şimdi gelip halimizi görsünler. Köyümüzün nasıl yok edilmeye çalışıldığını görsünler. O dizidekinden daha beter saldırılarla karşı karşıya olduğumuzu görsünler. Biz bu gün burada askerimizle karşı karşıya getirilerek 15 Temmuz'u tekrar yaşadık. Buna artık birilerinin dur demesi gerek." dediler. Bazı STK temsilcilerininde katıldığı protesto daha fazla büyümeden sona erdi.