Başak Gazetesi
16° OSMANİYE
Dün 18:47 TSİ- Osmaniye

Kadirli'de Yoğun Bakım Ünitesi açıldı

Kadirli Devlet Hastanesinde 1. basamak yoğun bakım ünitesi, törenle hizmete açıldı.

Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerinden Kadirli Devlet Hastanesine açılan yoğun bakım ünitesinin 5 yatak kapasiteli olduğu belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "Kadirli Devlet hastanesi bu güne kadar 2.Basamak Yoğun bakım Ünitesinde 10 yatak kapasitesinde hizmet vermekte iken açılışı yapılan 1.basamak Yoğun Bakımdaki 5 yatak ile toplamda 15 yatak kapasitesine ulaşmıştır." Açılış törenine Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Sekreterlik İdari Hizmetler Başkanı Hamza Tor, davetliler ve hastane yönetici ve personelleri katıldı. Protokol üyeleri, açılış sonrası klinikleri ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Dün 18:47 TSİ - Osmaniye 51 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Hokey grup müsabakaları sona erdi mask

Hokey grup müsabakaları sona erdi

Kadirli'de Yoğun Bakım Ünitesi açıldı mask

Kadirli'de Yoğun Bakım Ünitesi açıldı

haberErzin’de Trafik Haftası Kutlandı mask

haberErzin’de Trafik Haftası Kutlandı

Eroğlu: “Hepimizin birer engelli adayı olduğumuzu unutmayalım” mask

Eroğlu: “Hepimizin birer engelli adayı olduğumuzu unutmayalı...
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 574
Osmaniye'de hayvan otlatma kavgası: 13 yaralı mask

Osmaniye'de hayvan otlatma kavgası: 13 yaralı

Osmaniye'de aranan 108 kişi tutuklandı mask

Osmaniye'de aranan 108 kişi tutuklandı

Sivil polis otosu ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 4 yaralı mask

Sivil polis otosu ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 4 yaralı

Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, bir ağır yaralı mask

Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, bir ağır yaralı

Otobüs Şoförü Namaz için Mola Vermedi mask

Otobüs Şoförü Namaz için Mola Vermedi

Valimiz Kerem Al, verdiği sözü tuttu mask

Valimiz Kerem Al, verdiği sözü tuttu

Belediye Başkanı Kadir Kara, Berat Kandili Dolayısıyla Mesaj Yayınladı mask

Belediye Başkanı Kadir Kara, Berat Kandi...

Durmuşoğlu müjdeli haberi verdi. Savrun Barajı İhalesi Sonuçlandı... mask

Durmuşoğlu müjdeli haberi verdi. Savrun Barajı İhalesi Sonuç...

Osmaniye'de hayvan otlatma kavgası: 13 yaralı mask

Osmaniye'de hayvan otlatma kavgası: 13 yaralı

Nisan'da 155 araca 22 bin lira ceza mask

Nisan'da 155 araca 22 bin lira ceza

Riskli gebeler evlerinde ziyaret edildi mask

Riskli gebeler evlerinde ziyaret edildi

Osmaniye, motosiklet festivaline hazırlanıyor mask

Osmaniye, motosiklet festivaline hazırlanıyor

Bakan Yardımcısı Yayman, Osmaniye'de tarihi yerleri inceledi mask

Bakan Yardımcısı Yayman, Osmaniye'de tarihi yerleri inceledi

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 574

YÜKLENİYOR