Kadirli'de Yoğun Bakım Ünitesi açıldı

Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerinden Kadirli Devlet Hastanesine açılan yoğun bakım ünitesinin 5 yatak kapasiteli olduğu belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "Kadirli Devlet hastanesi bu güne kadar 2.Basamak Yoğun bakım Ünitesinde 10 yatak kapasitesinde hizmet vermekte iken açılışı yapılan 1.basamak Yoğun Bakımdaki 5 yatak ile toplamda 15 yatak kapasitesine ulaşmıştır." Açılış törenine Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Sekreterlik İdari Hizmetler Başkanı Hamza Tor, davetliler ve hastane yönetici ve personelleri katıldı. Protokol üyeleri, açılış sonrası klinikleri ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.