Hokey grup müsabakaları sona erdi

Osmaniye'de okul sporları faaliyet programında yer alan Hokey Grup Müsabakaları, 6 kız 7 erkek olmak üzere toplam 13 takımın katılımıyla tamamlandı. 2016-2017 Okul sporları faaliyet programında yer alan hokey yıldızlar kız erkek müsabakaları Osmaniye Hokey Sahasında yapıldı. Karşılaşmalar sonrasında Yıldız Kızlar A Grubu 1. Adıyaman- Yarmakaya Ortaokulu B Grubu 1. Adana Çukurova Akşemsettin Ortaokulu Yıldız Erkekler A Grubu 1. Şanlı Urfa- Bilgi Ortaokulu Suruç B Grubu 1. Adana Çukurova Akşemsettin Ortaokulu oldu.Turnuva sonrası yapılan ödül töreninde derece elde eden sporculara madalyalar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Arif Özsarı tarafından verildi. Final Müsabakalarında birinci olan kız ve erkek takımlıları Okul sporları Türkiye Final müsabakalarına katılmaya hak kazandığı belirtildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE