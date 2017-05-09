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Dün 18:51 TSİ- Osmaniye

Toprakkale'de 32 bin adet biber fidesi dağıtıldı

Osmaniye'nin Toprakkale İlçesinde, çiftçilere 32 bin adet biber fidesi dağıtıldı.

İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından finanse edilen ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından temin edilen 32 bin adet turşuluk biber ve süs biberi fideleri üreticiye teslim edildi. Dağıtımda biber fidesi alan çiftçiler uygulamanın faydalı olduğunu, devam etmesi gerektiğini, yenilik getirdiğini ve üretime katkıda bulunacaklarından dolayı mutlu olduklarını kaydettiler. Dikimi yapılan biber fidelerinin sezon boyunca fizyolojik kontrollerinin Toprakkale İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılacağı kaydedildi.

Haber: İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)

Dün 18:51 TSİ - Osmaniye 132 Okunma

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