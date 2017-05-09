Toprakkale'de 32 bin adet biber fidesi dağıtıldı

İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından finanse edilen ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından temin edilen 32 bin adet turşuluk biber ve süs biberi fideleri üreticiye teslim edildi. Dağıtımda biber fidesi alan çiftçiler uygulamanın faydalı olduğunu, devam etmesi gerektiğini, yenilik getirdiğini ve üretime katkıda bulunacaklarından dolayı mutlu olduklarını kaydettiler. Dikimi yapılan biber fidelerinin sezon boyunca fizyolojik kontrollerinin Toprakkale İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılacağı kaydedildi.

Haber: İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)