Lisede TÜBİTAK Bilim Fuarı

Osmaniye Merkez 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) Bilim Fuarında öğrenciler tarafından hazırlanan 23 proje sergilendi. Okul Müdürü Kadir Dündar, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında okulda danışman öğretmenler nezaretinde öğrenciler tarafından hazırlanan 23 projeyi sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Dündar, "Bugün sergilediğimiz her proje ayrı ayrı danışman öğretmen ve iki öğrenci tarafından hazırlandı." dedi.Müdür Dündar, amaçlarının öğrencilerin, eğitim öğretim ortamında öğrendikleri bilgileri projeye dönüştürerek bilimsel anlamda gelişmelerini sağlamak olduğunu belirterek, "Bu vesileyle projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere, projeleri hazırlayan öğrencilere ve açılışa katılanlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE