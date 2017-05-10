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Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, bir ağır yaralı

Osmaniye'de bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişde kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre Alibeyli Mahallesi Zafer Camisi Sokak'taki bir kahvehanede 3 kişi arasında belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine M.Ö, yanında getirdiği tabancayla S.Ö. ve F.Ö'yü ateş ederek yaraladı. Ağır yaralanan S.Ö. ve F.Ö, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.Ö. doktorların tüm müdahelesine rağmen kutarılamayarak yaşamını yitiridi.Olay sonrası kaçan M.Ö'nün yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Bugün 01:25 TSİ - Osmaniye 625 Okunma

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