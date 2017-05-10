Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.Ş.'nin çocuk yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdürdü öğrenildi. Olay 9 mayıs günü saat 17.00 sıralarında Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesinde meydana geldi. Küçük çocuk, annesinin yemek pişirmek için ocağa koyduğu su dolu tencereyi kontrol etmek istedi. Bu sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu ocaktaki tencere E.Ş'nin üzerine devrildi. Sıcak sudan yanarak yaralanan E.Ş. ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bugün 17:27 TSİ- Osmaniye
Üzerine ocaktaki su tenceresi devrilen çocuk yandı
Osmaniye'de, üzerine ocaktaki su tenceresi devrilen 8 yaşındaki Suriye uyruklu E.Ş. yanarak yaralandı.
Bugün 17:27 TSİ - Osmaniye 133 Okunma
Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz