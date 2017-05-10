Başkan Fatih Eroğlu'dan Kandil Mesajı

Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Fatih Eroğlu, Berat Kandili dolayısıyla bir açıklama yaparak "Berat Kandil’inin Türk İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

“Berat gibi layıkıyla değerlendirilen bazı geceler bir ömür boyu yapılan ibadetten daha kıymetli hale geçebilir" diyen Başkan Eroğlu, "Rabbimiz, Berat Gecesi'nde sonsuz rahmet kapılarını açar. Bu gecenin hürmetine Rabbimizin emirlerini yerine getirip, yasaklarından korunmayı düstur edinmeli ve Peygamber Efendimize layık ümmet olmak için çalışmalıyız. Dualarımızı yalnız şahsımız için değil, ailemiz, şehrimiz, ülkemiz, İslam Âlemi ve tüm insanlık için etmeliyiz. Rabbimizden; huzur, mutluluk, bereket ve sağlık dileyelim.

Berat Kandil’inin Türk İslam Dünyası'na ve tüm insanlığa iyilik, barış ve hoşgörü getirmesine vesile olmasını dilerken, hemşerilerimizin, milletimizin ve İslam Alemi’nin Berat Gecesi'ni tebrik eder, yüce Allah'tan sonsuz af ve güzelliklerle dolu başlangıçlara ulaştırmasını dilerim" dedi.