Başak Gazetesi
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Bugün 17:31 TSİ- Osmaniye

Masal Park çalışmalarında sona geliniyor

Çalışmaların yüzde 90'ının tamamlandığı Masal Parkta sona geliniyor.

Osmaniye Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Masal Park inşaatında sona geliniyor. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımı ile temeli atılan Masal Park Projesi kısa süre içerisinde tamamlanarak şehir tanıtımına olduğu kadar ekonomisine de katkı sağlayacak. Osmaniye'nin her mahallesine çocuk oyunları alanı ve parklar yapıldığını kaydeden belediye Başkanı Kadir Kara, "Bu parklar bizim çocuklarımıza yetmez." diyerek, bölgenin en donanımlı ve en kullanışlı parkının yapımına karar vererek bu alanda büyük bir başarıya imza atıldığını söyledi. Başkan Kara, çocukların güvenli bir ortamda eğlenirken ailelerinin de rahatça dinlenebileceği Masal Park'ı yapımında sona gelindiğini söyledi. Kadir Kara, "Masal Park Osmaniyelilerin sosyal yaşantısına büyük katkı sağlayacağı gibi, ayni zamanda kentimizi bölgesel yasam merkezi yapacaktır." diye konuştu. Başkan Kara, "Bu hizmetin tamamlanmasıyla birlikte, araştırmalarımız neticesinde kentimizi içerden ve çevre illerden yıllık 2 milyon kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz". diye konuştu. Başkan Kadir Kara proje ile ilgili genel bilgileri şöyle aktardı: "İlk olarak projeyi kentimizin en çok ulaşım bağlantısı olan noktaya konuşlandırdık. 35 dönümlük arazi üzerinde Masal Parkı Giriş Kalesi ve buluşma Meydanı, 500 araçlık açık otopark, giriş alanda 24 adet tematik dükkândan oluşan alışveriş sokağı, toplam 11 adet dev Türk masal kahramanı heykeli, içlerinde Galata Serbest Düşüş Kalesi, Van Göl Canavarı Roller Coaster, Pamukkale Splash Su Oyunu, Anadolu Rüyası, Nuh'un Gemisi, Karadeniz Bot Gezintisi oyunlarının da bulunduğu toplam 12 adet atraksiyon, çocuklar için 2 adet interaktif su oyunu alanı (Sprayville), 6 adet softplay oyun alanı, dev dijital oyun alanı (Yörük Çadırı), 2 adet dev tırmanma oyun alanı, 1 adet amfi tiyatro, 1 adet 7D Sinema şeklinde alanlardan oluşacak." dedi.Projeyi yaparken temel hedeflerinin Osmaniye şehrinin sosyal imkânlarını arttırarak, vatandaşların aileleri ile birlikte güzel zaman geçirebileceği ve mutlu anılar kazanacağı, büyük bir aktivite alanı oluşturmak olduğunu ifade eden Başkan Kara, projenin tamamlanması ile Türkiye'nin 7 bölgesini her yönü ile tanıtacağını, kullanılacak öğelerde tarihi ve kültürel öğelere büyük hassasiyet gösterdiklerini dile getirdi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 17:31 TSİ - Osmaniye 63 Okunma

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