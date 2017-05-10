Vali Al: Engellilik utanılacak bir durum değildir

Osmaniye Valisi Kerem Al, engelliliğin, utanılacak, hayata küsülecek, saklanacak ve gizlenecek bir durum olmadığını belirterek, "Hiç kimsenin, ileride engelli olmamak için bir garantisi de yoktur." dedi.Engelliler Haftası nedeni ile bir mesaj yayımlayan Vali Al, engelli vatandaşların sorunlarının gündeme getirilmesi, bunlara çözüm üretilmesi ve tüm halkın bu konuda duyarlığının artırılması bakımından bu haftanın büyük önem taşımakta olduğunu söyledi.Engelliliğin sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyan toplumsal bir husus olduğunu kaydeden Al şöyle devam etti: "Engellilik, utanılacak, hayata küsülecek, saklanacak, gizlenecek bir durum değildir. Hiç kimsenin, ileride engelli olmamak için bir garantisi de yoktur. Toplumsal hayata herkes kadar üretken ve tüm bireyler kadar başarılı olarak katılabilme gücüne sahip engelli bireylerimizin en büyük talebi, kendilerinin farkına varılarak fırsat verilmesi ve inanılmasıdır. Çeşitli engellerine rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımızın bizim için, birer güç kaynağı olduğu unutulmamalıdır. Engelli vatandaşlarımızın ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve eğitsel alanlarda toplumsal hayatta varlık gösterip bireysel mutluluğuna kavuşması sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, medeni bir toplum olmanın olmazsa olmazıdır. Devletimiz, engellilerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak için hızlı ve yoğun çalışmalar yürütmekte ve bu bağlamda iyileştirmeler gerçekleştirmektedir. Bu iyileştirmelerin daha da anlam kazanması için gerek bireyler gerekse sivil toplum kuruluşları olarak engellilerimizin sorunlarına daha fazla ilgi göstermeli, onların da sosyal yaşamın her alanında yer alabilmesi için gerekli gayreti göstermek durumundayız. Bizler bu anlayışla ilimizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte engelli yurttaşlarımızın yeterliliklerini en üst düzeye çıkarmak, bu konuda var olan toplumsal duyarlılık ve farkındalığı artırmak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Huzurlu, mutlu ve güvenli bir Osmaniye’nin oluşmasının yegâne yolu, engelli vatandaşlarımızın toplum ile derhal uyumlaştırılması ve toplumun ayrılmaz birer parçası haline getirilmesi olduğuna inanıyor, tüm engelli vatandaşlarımıza geleceğe daha umutla bakabilecekleri huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum."