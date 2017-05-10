Başak Gazetesi
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Bugün 17:35 TSİ- Osmaniye

OKÜ'de Klarnet Resitali

İskenderun Teknik Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Klarnet Resitali' izleyiciler tarafından beğeniyle dinlendi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde, İskenderun Teknik Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Klarnet Resitali' izleyiciler tarafındanbeğeniyle dinlendi. OKÜ Amfide ki programa Rektör Prof. Dr. Murat Türk'ün yanı sıra İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Türk, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Okt. Dr. Serpil Uçar, Osmaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Güler Yalçın ile akademik ve idari personeli ile öğrencileri katıldı. İki bölümden oluşan Klarnet Resitalinin ilk bölümünde klasik eserler yer alırken ikinci bölümde ise Türk Müziği dinletisi gerçekleştirildi. Klarnet sanatçısı İSTE Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şehrinaz Gündüz'e 3,5 yaşında okumayı çözen, dünyadaki 664 müzik dehasından birisi olarak gösterilen, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin müzik sınavlarını başarıyla tamamlayan otistik Öğretim Elemanı Buğra Çankır ve A. Eren Kaysar eşlik etti. Klasik eserlerde G.F Haendel Clarinet Sonatina, J.X. Lefevre Clarinet NO:7 ve C.M Weber Clarinet Concertino parçalarını Türk Müziği dinletisinde ise "Al Fadimem", "Ah Bir Ataş Ver", Bekirof ve M. Sarıözen eserlerini dinleyenlerin beğenisine sundu. Klarnet Resitali sonunda ise OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ve İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Sahne performansıyla izleyenleri kendilerine hayran bırakan İSTE Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şehrinaz Gündüz, Öğretim Elemanları Buğra Çankır, A. Eren Kaysar ve ekibine çiçek takdimini gerçekleştirdi. Klarnet Resitali'nin ardından Rektör Murat Türk, İSTE Rektör Türkay Dereli ve beraberindekilere Karacaoğlan Yerleşkesi’ni ve Celil Atasever Oyuncak Müzesi'ni gezdirdi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 17:35 TSİ - Osmaniye 11 Okunma

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