Ofsad'dan Halet Çambel'i Anma ve Osmaniye'nin Tanıtımı" temalı gezi

Dernek BaşkanıMurat Anıl, yaptığı açıklamada, 100 kişiden oluşan grubun geziyeKaratepeKilimleri Kooperatifi'nde kahvaltı ile başladığını belirtti.

Kilim dokuma atölyesinde kilimlerin fotoğraflarının çekildiğini dile getiren Anıl, şöyle konuştu:"Doğasever arkadaşlarımızla gezi etkinliğimizde yürüyerek gözlem evine gittik. Yol boyunca, baharın renklerine bürünmüş yemyeşil doğayı kareleyen fotoğraf sevenler, zirveye ulaşınca karşılaştıkları doğal güzelliklere hayran kaldı. Tepe de eşsiz manzara ile beraber anı fotoğrafı çektirdik. Daha sonra da Aslantaş açık hava müzesine gidildi. Burada müzeyi gün yüzüne çıkaran Prof. Dr.Halet Çambel'i andık. Fotoğrafa gönül vermiş kişileri bir araya getirmek ve bu yörenin eşsiz manzarasını fotoğraflama imkanı sağlamak adına güzel bir etkinlik oldu. Tüm katılımcılar, doğal ve tarihi güzellikleri görmek ve fotoğraflamaktan büyük zevk aldılar."Anıl,Osmaniye'yi tanıtmak adına doğa yürüyüşü eşliğinde fotoğraf çekme etkinliklerinin devam edeceğini kaydetti.