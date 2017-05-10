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Erzin Orta okulunda al götür-getir okuma şenliği

Hatay’ın Erzin ilçesi Erzin orta okulunda yıl sonu kütüphaneden al götür ve getir okuma şenliği düzenlendi,

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Okula kitap kazandıran öğrenciler ve teog sınavında 1. olan başarılı olan öğrencilere plaket ve bisiklet hediye edildi

Okul salonunda düzenlenen okuma şenliğine ilçe kaymakamı .Ahmet Demirci,İlçe mill eğitim müdürü Erdogan Asarkaya,şube müdürü Ahmet polat,ilçe müf tüsü ve öğrenciler katıldılar.

Ataya saygı duruşu istiklal marşı okunarak başlanan şenlikte günün anlamını konuşması yapıldı, ardından Al Götür -Getir okumasında okula kitap okuyarak 1. Olan öğrencilere plaketleri ilçe kaymakamı Demirci ile ilçe milli eğitim Asarkaya ilçe müftüsü tarafından plaket ile 2 tane öğrenciye bisiklet hediye edlidi , daha sonra Erzin Orta okuunlda görev yapan ve geçen aylarda vefaat edenTürkçe öğretmeni Nurgül KuntUn görev yaptığı Sınıf çeşitli resimlerle ve yazılarla süslenen Sınıf ilçe kaymakamı Demirci tarafından kurdelası kesilerek açlldı ve sınıfın ,içinde yer alan duvarlardaki resim ve yazıları inceleyen kaymakam Demirci çok güzel hazırlanmış” dedi.

Haber:Adil COŞKUNER-Erzin

Bugün 17:42 TSİ - Osmaniye 12 Okunma

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