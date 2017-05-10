Yardım edin, İtalya'da tedavi edilsin

Merkez Rahime Hatun Mahallesi İskender Türkmen Caddesi'nde ikamet eden ve çaycılık yaparak evinin geçimini sağlayan iki çocuk babası 32 yaşındaki İlker Bulunuz, kızı Burçin'in 2 yaşından bu yana tedavi gördüğünü ve o günden bu yana sürekli yatağa bağlı kaldığını belirterek, "Türkiye'de bir çok hastaneye tedavi için gittik ama kızımın hastalığı için bir türlü çare bulunamadı. Devletimizden şuanda evde bakım ücreti, özel mama ve diğer sağlık giderleri için destek alıyoruz. Bizim kendi imkanlarımızla yaptığımız araştırmalarda yurt dışında tedavisinin olduğunu öğrendik. Devlet büyüklerimizden kızım Burçin'in bu tedavilerden faydalanmasın için yardım bekliyoruz. Kızım şuanda sağ ve rabbim hiç bir zaman dermansız dert vermemiştir. Burçin'in de bu dünyada bir yerde derdinin dermanı vardır." diye konuştu. Kızının iki yaşına kadar gayet sağlıklı, konuşan oynayan bir çocuk olduğunu belirten baba Bulunuz, "Kızım iki yaşından sonra sol ayak bileği içe bükülerek rahatsızlığı başladı ve bir yılın içinde tamamen yatalak bir hale geldi. Erciyes Üniversitesi, Balcalı Araştırma Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi ve bir kaç tane profesörümüzün özel muayenehanesine giderek tedaviden sonuç almak istedik lakin bu hastalığın tedavisinin Türkiye'de olmadığını dile getirdiler. Sadece burada çocuğun acılarını ilaçlarla hafifletebileceklerini onun haricinde hastalığa herhangi bir müdahale yapamayacaklarını söylediler. Biz kızımızı kaybetmek istemiyoruz. Onsuz yaşayamayız, illaki bir tedavisi vardır ve bu tedavinin bulunmasını istiyoruz. Maddi hiç bir beklentimiz yok, sadece mani destek bekliyoruz. Yeter ki bir tedavisi bulunsun, gerisini hallederiz inşallah." diye konuştu. Baba İlker Bulunuz, İtalya Milano'da ki San Raffaele Üniversitesi'nde bu hastalığa dair gelişmelerin olduğunu duyduklarını belirterek, "Gen tedavisi ile kök hücre ve ilik nakli ile hastalığın seyrini yavaşlatıp tedavi edildiğini dile getirdiler. Biz ne dil biliyoruz nede prosedürleri biliyoruz. Bundan dolayı hastaneyle iletişime geçemedik. Kızımın burada tedavi için devlet büyüklerimize yadım çağrısında bulunuyorum." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE