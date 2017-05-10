STK’lardan Taş Ocağı açıklaması

Osmaniye Merkez köylerinden Bahçe, Kırmacılı,Kazmaca ve Kesmeburun köylerinin tam ortasınataş ocağı açma çalışmaları ruhsatlarının olduğu bile belli olmadan Jandarmanın koruması altında yapılmaya devam ediyor. 150 metre mesafede evlerin olduğu ve zeytin bahçelerinin tam ortası olan bölgede mahleme aşaması devam etmesine rağmençalışmaların hızlı bir şekilde sürmesi köylüleri çileden çıkardı. Bie araya gelen köylüler taş ocağına yürüyerek tel örgüleri elektirik kablolarını da sökünce Jandarma ile karşı karşıya geldi.

Konuyla ilgili olarak Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Mehmet Düzgünve Tena Vakfı Temsilcisi Hacı Poyraz ortak açıklama yaparak taş ocağındaki çalışmaların acilen durdurulmasını istediler. Düzgün ve Poyraz’’ Taş ocağına izin vermekle yüzlerce köylünün geçim kaynağı alanlar yok edilerek bir kişiye o güzelim arazi fede edilmekte. Önce insan diyorsak insana değer vermeliyiz. Köy köy gezen siyasiler hiç ortada gözükmüyor.’’ Dediler. Açıklamalarına devam eden Poyraz ve Düzgün’’ Taş Ocağı dört köyün kalbine vurulan bir hançerdir.’’ Diyerek köylünün mağduriyetinin acilen çözülmesini istiyoruz dediler.