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Bugün 12:29 TSİ- Osmaniye

Osmaniye Belediyesi'nden helva ikramı

Osmaniye Belediyesi Berat Kandilinde Atatürk Caddesi, Belediye Hizmet Binası Ve Camilerde Vatandaşlara Helva İkram Etti.

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Osmaniye Belediyesi, Atatürk Caddesi, Belediye Hizmet Binası ve merkezde bulunan çeşitli camilerde berat kandili dolayısıyla vatandaşlara irmik helvası ikram etti. Osmaniye’de Envar-ül Hamit (Büyük) camii ve tüm camilerde vatandaşlar Berat kandilini dualarla idrak etti.

Müslüman aleminin en önemli gecelerinden biri olan Berat kandilinde vatandaşlar camilere akın etti.

Osmaniye Belediyesi tarafından gündüz saatlerinde Atatürk Caddesinde ve Belediye Hizmet Binasında vatandaşlara helva ikramının ardından Akşam ise namaz sonrası camilerden çıkan vatandaşlara irmik helvası ikram edildi.

Bugün 12:29 TSİ - Osmaniye 21 Okunma

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