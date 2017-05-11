Toprakkale İlçe Emniyet Amirliğine Zafer MaraşlıoğluAtandı. Osmaniye'nin Toprakkale İlçe Emniyet Amirliğine Komiser Yardımcısı Zafer Maraşlıoğlu atandı. 30 Ağustos 2016 yılından bu yana Osmaniye Rahime Hatun Polis Merkezinde görev yapan Komiser Yardımcısı Zafer Maraşlıoğlu Toprakkale İlçe Emniyet Amirliğinde Emniyet Amir Vekili Olarak Görevine Başladı.
Bugün 12:37 TSİ- Osmaniye
Toprakkale'ye yeni amir atandı
Osmaniye'nin Toprakkale İlçe Emniyet Amirliği'ne Zafer Maraşlıoğlu atandı.
Bugün 12:37 TSİ - Osmaniye 205 Okunma
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