Toprakkale Ülkü Ocakları tarafından, geleneksel hale getirilen kandil öncesi cami temizleme faaliyeti bu yılda gerçekleştirildi. Ardından Toprakkale Merkez Camii'de Lokma Tatlısı Ve Limonata İkramında Bulunuldu.
Bugün 12:40 TSİ- Osmaniye
Toprakkale Ülkü Ocaklarından kandil dolayısıyla ikram yapıldı
Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi'nde Ülkü Ocakları Başkanlığınca lokma tatlısı ve limonata ikram edildi.
Bugün 12:40 TSİ - Osmaniye 24 Okunma
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