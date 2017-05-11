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Toprakkale Belediye Başkanı İbrahim Demirciden Anneler Günün Mesajı

Toprakkale Belediye Başkanı İbrahim Demirci Anneler Günü ile ilgili bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Demirci mesajında şu ifadeleri kullandı; “Anne sevginin simgesidir. Koşulsuz sever. Annelerimiz toplumun temel direği olarak, sağlıklı bireylerin yetişmesinde ve sağlıklı bir toplumun oluşmasında çok büyük bir role sahiptir. Hiç yılmadan yorulmadan sevgi, hoşgörü, merhamet ve özveri ile sağlıklı bireylerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimizin emeği ödenemeyecek kadar büyüktür.

Geceden sabaha hastalığımızda hep başucumuzda, üzüntümüzde ve sevincimizde hep yanımızdadır. Varlıkları ile destekleri bizleri yaşama bağlayan, hayatın zorlukları karşısında güç ve moral veren hayat pınarlarımızdır.

Kollarından şefkat, gözlerinden hayat ve kalplerinden sevgi çağlayan huzur ocağımız, yuvalarımızdır. Annelerimiz, baş tacımızdır. Bacası tüten evlerimizin, yuvalarımızın temel direğidir.

Cennet anaların ayakları altındadır'' hadisi ile cennetle müjdelenen annelere layık olabilmek için ne kadar çaba göstersek azdır. Anne değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce bir duygudur.

Tüm güzelliklere layık olan annelerimizin ve anneliğe aday tüm kadınlarımızın gününü kutluyor, tüm sevdikleri ile bir ömür boyu sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileyerek bütün annelerimizin ellerinden öpüyorum” dedi.

Bugün 17:51 TSİ - Osmaniye 16 Okunma

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