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Güzel Sanatlar Liselerinden “3 Lise 1 Sergi” Adlı Karma Sergi

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin resim ve özgün baskı eserlerinin yer aldığı “3 Lise 1 Sergi” isimli sergi Osmaniye’de açıldı.

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Osmaniye Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi, Adana Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi ve Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin resim ve özgün baskı eserlerinin yer aldığı “3 Lise 1 Sergi” isimli sergi Osmaniye’de açıldı. Park 328 AVM’de yer alan serginin açılışına Vali Kerem Al, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Film Yapımcısı ve Yönetmen Abdurrahman Keskiner, Güzel Sanatlar Liselerinin Müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencileri de seslendirdikleri parçalarla sergiye renk kattılar.

Vali Kerem Al, serginin açılışını Abdurrahman Keskiner ve protokol mensupları ile birlikte yaptı. Daha sonra sergiyi gezen Vali Al, sergide eserleri yer alan tüm öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Güzel Sanatlar Liseleri arasındaki karşılıklı işbirliğini ve ortak anlayışı teşvik etmek ve geliştirmek, günümüz sanat eğitimini ve geleceğini tartışmak, yönlendirmek ve sanat ürünlerini sergilemek amacıyla düzenlenen sergi 11-13 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Bugün 17:57 TSİ - Osmaniye 16 Okunma

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