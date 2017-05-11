Vali Al, hemşirelerin gününü kutladı

Vali Al, "İnsan hayatının ve insana hizmet etmenin kutsallığına inanarak büyük bir sabır ve sevgiyle çalışıp, sağlık hizmetlerinin bugünlere gelmesinde büyük katkı yapan, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin, sağlık sorunu olan tüm bireylerin, sağlıklarına kavuşabilmeleri için, geçirecekleri süreç içinde, sığınacak güvenli birer liman görevini üstlenen, hemşirelik mesleği mensuplarının, hemşireler gününü kutluyorum." dedi. Ebe ve hemşireliğin, temelinde insan sevgisi olan, şefkat, bilgi ve beceri ile yoğrulmuş, özveri, hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran sabrın öne çıktığı ve toplumsal beklentilerin yüksek olduğu, gelişen teknolojilere, değişen hizmet anlayışlarına karşın asla değerini yitirmeyen ve yitirmeyecek olan zor ve önemli bir meslek dalı olduğunu belirten Vali Al mesajının devamında hemşirelere şöyle dedi: "Sevgili Hemşireler, sizler, insanımızın acısını dindirmek, bir bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı olmak, hastasının ve sevenlerinin yüzünü güldürmek, umutlarını sevince dönüştürebilmek gibi büyük ve kutsal bir görevi yerine getiren bir mesleğin mensuplarısınız. “Önce İnsan” diyerek topluma hizmeti şiar edinmiş, insanların sağlıkları için çok önemli ve kutsal bir görevi ifa eden, bu yüce mesleğin mensubu siz fedakâr ve cefakâr hemşirelerimizin hemşireler gününü en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı bir yaşam diliyorum."