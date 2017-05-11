Başak Gazetesi
12° OSMANİYE
Bugün 17:59 TSİ- Osmaniye

Vali Al, hemşirelerin gününü kutladı

Osmaniye Valisi Kerem Al, Hemşireler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında ebe ve hemşirelerin gününü kutladı.

Vali Al, "İnsan hayatının ve insana hizmet etmenin kutsallığına inanarak büyük bir sabır ve sevgiyle çalışıp, sağlık hizmetlerinin bugünlere gelmesinde büyük katkı yapan, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin, sağlık sorunu olan tüm bireylerin, sağlıklarına kavuşabilmeleri için, geçirecekleri süreç içinde, sığınacak güvenli birer liman görevini üstlenen, hemşirelik mesleği mensuplarının, hemşireler gününü kutluyorum." dedi. Ebe ve hemşireliğin, temelinde insan sevgisi olan, şefkat, bilgi ve beceri ile yoğrulmuş, özveri, hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran sabrın öne çıktığı ve toplumsal beklentilerin yüksek olduğu, gelişen teknolojilere, değişen hizmet anlayışlarına karşın asla değerini yitirmeyen ve yitirmeyecek olan zor ve önemli bir meslek dalı olduğunu belirten Vali Al mesajının devamında hemşirelere şöyle dedi: "Sevgili Hemşireler, sizler, insanımızın acısını dindirmek, bir bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı olmak, hastasının ve sevenlerinin yüzünü güldürmek, umutlarını sevince dönüştürebilmek gibi büyük ve kutsal bir görevi yerine getiren bir mesleğin mensuplarısınız. “Önce İnsan” diyerek topluma hizmeti şiar edinmiş, insanların sağlıkları için çok önemli ve kutsal bir görevi ifa eden, bu yüce mesleğin mensubu siz fedakâr ve cefakâr hemşirelerimizin hemşireler gününü en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı bir yaşam diliyorum."

Bugün 17:59 TSİ - Osmaniye 9 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Toprakkale Belediyesi Anons Sistemini Yeniledi mask

Toprakkale Belediyesi Anons Sistemini Yeniledi

Rehber Öğretmenler OKÜ'de buluştu mask

Rehber Öğretmenler OKÜ'de buluştu

Toprakkale Belediye Başkanı İbrahim Demirciden Anneler Günün Mesajı mask

Toprakkale Belediye Başkanı İbrahim Demirciden Anneler Günün...

Toprakkale Ülkü Ocaklarından kandil dolayısıyla ikram yapıldı mask

Toprakkale Ülkü Ocaklarından kandil dolayısıyla ikram yapıld...
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 574
Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, bir ağır yaralı mask

Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, bir ağır yaralı

Osmaniye'de hayvan otlatma kavgası: 13 yaralı mask

Osmaniye'de hayvan otlatma kavgası: 13 yaralı

Sivil polis otosu ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 4 yaralı mask

Sivil polis otosu ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 4 yaralı

Osmaniye'de aranan 108 kişi tutuklandı mask

Osmaniye'de aranan 108 kişi tutuklandı

Köylülerden Taş Ocağına Tepki mask

Köylülerden Taş Ocağına Tepki

Üzerine ocaktaki su tenceresi devrilen çocuk yandı mask

Üzerine ocaktaki su tenceresi devrilen çocuk yandı

Toprakkale'ye yeni amir atandı mask

Toprakkale'ye yeni amir atandı

Osmaniye Belediyesi'nden helva ikramı mask

Osmaniye Belediyesi'nden helva ikramı

STK’lardan Taş Ocağı açıklaması mask

STK’lardan Taş Ocağı açıklaması

Yardım edin, İtalya'da tedavi edilsin mask

Yardım edin, İtalya'da tedavi edilsin

Erzin Orta okulunda al götür-getir okuma şenliği mask

Erzin Orta okulunda al götür-getir okuma şenliği

Ofsad'dan Halet Çambel'i Anma ve Osmaniye'nin Tanıtımı" temalı gezi mask

Ofsad'dan Halet Çambel'i Anma ve Osmaniye'nin Tanıtımı" tema...

OKÜ'de Klarnet Resitali mask

OKÜ'de Klarnet Resitali

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 574

YÜKLENİYOR