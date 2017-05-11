Rehber Öğretmenler OKÜ'de buluştu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından kahvaltılı toplantıda, öğrencilere üniversite tercihinde rehberlik eden lise öğretmenleri bir araya geldi. Lezzet Vadisinde Rektör Prof. Dr. Murat Türk'ün öncülüğünde senato üyelerinin de katıldığı toplantı da rehber öğretmenlere içerisinde OKÜ tanıtım materyallerinin yer aldığı çantalar takdim edildi.İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, aynı yılda kurulan üniversitelere bakıldığında emsallerine göre hızla büyüyen ve gelişen bir üniversitenin Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olduğunun çok rahat bir biçimde gözlemlendiğini, belirtti. Çelik, "İlimizin lokomotifi konumunda olan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin ilimizle daha da büyümesi için kurumların birbirlerini desteklemesi gerekiyor. Bu anlamda biz de Üniversitemizi öğrencilerimize iyi tanıtabilmemiz için önce Üniversiteyi iyi tanımalıyız."diye konuştu.Kahvaltı sonrasında rehber öğretmenlere üniversite hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Murat Türk, "Amacımız gördüğünüz, gezdiğiniz bir üniversiteyi daha rahat bir biçimde öğrencilerinize anlatmanızı sağlamak. Üniversitemizin farklılıklarını ortaya çıkartıp tercih sırasında aramalarda Üniversitemizin ismini ön sıralara taşımak istiyoruz. Rehber öğretmenlerimiz bizim için önemli çünkü öğrencilerin doğru meslek seçiminde çok önemli bir rol oynuyor. "dedi.Kahvaltı sonrasında gerçekleşen söyleşi de Rehber Öğretmenlerin sorularını da yanıtlayan Rektör Türk, OKÜ'nün kapısının herkese açık olduğunu ifade ederek kahvaltıya katılan tüm öğretmenlere teşekkür etti.Üniversite kampüsünü gezen rehber öğretmenlere, Öğrenci Yaşam Merkezi, Celil Atasever Oyuncak Müzesi, Planetaryum ve Mühendislik Fakültesi hakkında bilgileri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Ulukanlı anlatırken, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi hakkında bilgileri ise İİBF Dekanı Prof. Dr. Prof. Dr. Zeynep Türk aktardı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE